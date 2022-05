Polícia Militar apreende grande quantidade de drogas no Pade Josimo

A Polícia Militar apreendeu no fim da tarde desta quarta-feira (11) uma grande quantidade de cocaína no bairro Padre Josimo, em Volta Redonda. A droga foi encontrada em uma casa na Rua 13 de Novembro.

Segundo a Polícia Militar, ninguém foi preso. Na residência foram apreendidos 2.5 kg de cocaína, sete pinos da mesma droga, farto material para embalar, várias etiquetas com valores escritos, seis potes de fermento em pó, um liquidificador, duas bacia, uma peneira, um rádio transmissor e um caderno com anotações do tráfico.

De acordo com a PM, um traficante deixou a residência fugindo pela garagem e indo em direção a uma área de mata. Ele não foi identificado. Todo o material foi levado para a delegacia, onde a ocorrência era registrada no momento desta publicação. (Foto: PM/Divulgação)