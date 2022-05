Bairros Conforto e Ponte Alta ganham sinalização horizontal contribuindo para circulação segura de veículos e pedestres

Ao mesmo tempo em que novas frentes de asfalto são iniciadas no município, a Prefeitura de Volta Redonda começou a sinalizar os trechos em que já foram concluídas as obras de asfaltamento. A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU) está sinalizando o trecho entre os bairros Conforto e Ponte Alta.

Os trabalhos acontecem durante à noite com sinalização horizontal e vertical, incluindo pintura e revitalização de linhas de bordo, divisão de pista, faixas de segurança e de pedestres. Além do novo asfalto na extensão da via Sérgio Braga – na Ponte Alta –, o trecho já conta com iluminação de LED.

A partir do dia 20 de maio, uma nova remessa de iluminação de LED está prevista para chegar ao município. O projeto faz parte do Plano de Mobilidade Urbana em parceria com o Governo do Estado. Com isso, a prefeitura dará continuidade a troca das lâmpadas, que vai beneficiar todos os bairros com mais de 27 mil pontos de iluminação.

Os centros comerciais de Volta Redonda foram os primeiros a receber as novas lâmpadas, que geram mais economia aos cofres públicos reduzindo os gastos com energia e manutenção. Além disso, as lâmpadas de LED proporcionam mais luminosidade impactando também na segurança pública.

De acordo com o secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Paulo Barenco, o objetivo da sinalização é melhorar a fluidez do trânsito, principalmente, nessas vias em que ocorre maior circulação de veículos.

“A sinalização contribui para uma circulação segura de veículos e pedestres, que vai se estender em outros pontos após a conclusão das obras de asfalto e também de recapeamento asfáltico, que acontecem simultaneamente no município”, disse o secretário.

Mais asfalto

As obras de asfaltamento estão sendo feitas nos principais acessos a Volta Redonda e nas vias de maior circulação de veículos. Os bairros também vão receber melhorias asfálticas, conforme o cronograma da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI). Nesta semana, as obras de asfaltamento foram iniciadas no trecho entre o Jardim Belvedere até o bairro Colina. Os trabalhos vão compreender o trecho da entrada do cemitério Portal da Saudade até o Mergulhão próximo ao Hospital São João Batista.

O asfalto na área da rotatória foi alvo de diversas ações paliativas, feitas principalmente para evitar acidentes. Agora, com esse novo contrato em ação, será feito um trabalho em caráter definitivo.

Além disso, outras duas frentes serão abertas nos próximos dias, mais precisamente em 16 de maio. Nesta data, será iniciada a mobilização para que tenha início o asfaltamento que vai do bairro Candelária até o São Sebastião, passando pelo São Luiz e Pinto da Serra. Nesta obra foram feitos dois contratos. Metade está sendo feita em parceria com o Estado, e a outra metade com recursos próprios do município. Fotos: Divulgação/ PMVR