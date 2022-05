Processo seletivo tem vagas para profissionais atuarão no Projeto Ballet Educação, da Rede Municipal de Ensino

A Prefeitura de Volta Redonda está com inscrições abertas para processo seletivo simplificado para contratação temporária de Docente I – Educação Física, para atuar no Projeto Ballet Educação, da Rede Municipal de Ensino. São cinco vagas para profissionais de Educação Física, com especialização em Ballet Clássico.

As inscrições podem ser feitas até as 16h, do próximo dia 16 de maio (segunda-feira), através de Ficha Eletrônica disponível no site www.voltaredonda.rj.gov.br/concursopublico.

A seleção será realizada pela Fevre (Fundação Educacional de Volta Redonda), por meio de Análise Curricular com base na avaliação dos documentos apresentados para pontuação de Títulos e de Experiência. Das seis vagas disponíveis, três são para ampla concorrência, duas para atender a cota para negros, e uma para pessoas com deficiência.

A remuneração prevista para a função é de R$ 1.100, acrescida de auxílio alimentação (R$ 250,00), gratificação social concedida a todos os funcionários do município (R$200,00); gratificação de 30% de regência de turma; gratificação de nível superior de 15% e gratificação do FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação).

O profissional aprovado e convocado terá diversas atribuições, como: planejar, desenvolver, monitorar e avaliar as atividades relacionadas à sua atividade, sob a orientação da Secretaria Municipal de Educação e Coordenadora do Projeto Ballet Educação; ministrar aulas de Ballet Clássico e/ou Dança Contemporânea; participar de atividades e projetos para os alunos da Rede Municipal de Ensino; entre outras atividades.