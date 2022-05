Acidente deixa motociclista ferido em Barra Mansa

Um homem de 50 anos, identificado como Sebastião Gilberto da Silva, ficou ferido em um acidente, no final da tarde desta quinta-feira (12) em um acidente na BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), no bairro Nove de Abril, em Barra Mansa. A batida foi entre um carro e uma motocicleta.

A vítima foi socorrida pelos bombeiros e levada ao Hospital São João Batista, em Volta Redonda. Segundo foi apurado, Sebastião sofreu ferimentos na boca e deverá passar por uma cirurgia. Ele se encontrava lúcido e orientado no momento desta publicação. (Foto: Redes sociais)