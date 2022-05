Ação foi definida após mobilização da associação comercial junto à concessionária

Teve início nesta quarta-feira (12/05) o atendimento realizado pela CCR Rio-SP a empresários e donos de propriedades localizadas às margens da Rodovia Presidente Dutra para tratar, caso a caso, os processos de fechamento de acessos à rodovia, feitos durante a última administração da concessionária. A medida foi tomada após uma mobilização liderada pela ACIAP-BM (Associação Comercial, Industrial, Agropastoril e Prestadora de Serviços de Barra Mansa) que promoveu uma reunião com a participação da nova presidente da CCR Rio-SP, Carla Fornasaro, empresários e lideranças políticas. Uma das ações definidas durante o encontro foi a implantação desse projeto piloto de atendimento, que teve início em Barra Mansa e deverá ser estendido a outros municípios.

Durante todo o mês de maio, às quintas-feiras, a equipe da concessionária estará na sede da ACIAP-BM para atender os interessados que procurarem a entidade para se cadastrar. Para fazer o agendamento de horário ou obter informações, é preciso entrar em contato pelo número (24) 98129-8862.

O presidente da ACIAP-BM, Matheus Gattás, afirmou que os empresários atendidos se mostraram satisfeitos com a ação. Ele ressaltou que essa é mais uma luta da entidade em prol do desenvolvimento econômico do município. Segundo ele, Barra Mansa se encontra em uma localização bastante privilegiada, no eixo Rio, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, o que sempre foi um diferencial.

– A Rodovia Presidente Dutra sempre foi um símbolo de desenvolvimento e o fechamento desses acessos foi um retrocesso, prejudicando os empresários, que já sofreram muito com a crise econômica. Eles não têm condição de gastar milhões na construção de acessos às empresas, como foi indicado pela administração anterior da concessionária. Agora, cada caso está sendo discutido separadamente e essa foi uma grande conquista para nós – explicou Gattás.

Na reunião realizada com a presidente da CCR RIO-SP também ficou acertado que a ACIAP-BM vai liderar a organização das prefeituras dos municípios localizados às margens da Via Dutra para apresentar as demandas ao Governo Federal. “Já estamos nos mobilizando nesse sentido, para darmos andamento às ações definidas nesse encontro. A ACIAP-BM sempre esteve envolvida nas questões referentes ao desenvolvimento de Barra Mansa e mais uma vez estamos cumprindo nosso papel”, concluiu ele.