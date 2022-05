Ação tem o objetivo de deixar o município preparado para o próximo período de chuvas

A Defesa Civil de Barra Mansa, em parceria com a Defesa Civil do Estado do Rio de Janeiro, realizou na manhã desta quinta-feira, 12, uma série de vistorias em todos os equipamentos de sirenes do município. O objetivo das ações foi de preparar a cidade para o próximo período de chuvas, no final do ano ou em situações em que as sirenes precisem ser acionadas para alertar a população.



De acordo com o coordenador da Defesa Civil do município, João Vitor da Silva Ramos, foram avaliados os dez equipamentos instalados em Barra Mansa, nos bairros Boa Vista, Boa Sorte, Cotiara, Metalúrgico, Nova Esperança, Monte Cristo, Paraíso de Baixo, Vila Coringa, Vila Nova e Vista Alegre. “O intuito é saber se os equipamentos estão funcionando após o período de chuvas, se não houve falhas. Quando há algum problema, nós acionamos a empresa responsável pela manutenção”, explicou João Vitor.

O coordenador da Defesa Civil destacou ainda, que as sirenes continuam em perfeito estado atualmente, sendo necessários apenas ajustes com relação ao volume dos aparelhos. “Este ano, nós acionamos as sirenes principalmente nos bairros Nova Esperança e Boa Sorte”, acrescentou o coordenador da Defesa Civil.

Em casos de emergência ou mais informações, os moradores podem entrar em contato com o órgão através dos telefones 199 ou 3028-9370. Fotos: divulgação