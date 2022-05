Neto anuncia volta das viagens para a terceira idade de Volta Redonda

Destino desta vez será o Hotel Le Canton, em Teresópolis, região Serrana do estado. Previsão é que passeio aconteça a partir de junho

O prefeito Antonio Francisco Neto anunciou a volta das viagens para os participantes dos projetos voltados à terceira idade de Volta Redonda. O anúncio foi feito nesta quinta-feira (12), durante um café da manhã em comemoração ao mês das mães, no Parque Aquático Municipal. O destino desta vez será o Hotel Le Canton, que fica em Teresópolis, na Região Serrana do Rio. A viagem está prevista para acontecer a partir de junho.

O prefeito lembrou que os projetos da Melhor Idade têm como principais objetivos aumentar a expectativa de vida dos participantes e ser um instrumento contra a depressão, fortalecendo o convívio e inclusão social. Da mesma maneira, através das atividades físicas os participantes conseguem reduzir o consumo de remédios controlados e também diminuir as internações médicas.

“A partir do próximo mês vamos voltar com as viagens, e de uniformes novos. Quando assumimos a administração municipal, não tinha dinheiro nem para pagar a conta de luz, estávamos com quatro folhas de pagamento atrasadas e agora estamos colocando nossa cidade em ordem e, assim, voltando com os nossos projetos. Para isso basta administrar o dinheiro público com consciência e ter ajuda de pessoas competentes como estou tendo”, disse o prefeito Neto.

Entre os roteiros onde os idosos já estiveram estão as praias de Angra dos Reis (Resort Vila Gallé), Mangaratiba (Club Med Resort Rio das Pedras), Búzios (Atlântico Búzios Convention & Resort), além de municípios do Circuito das Águas e do Ciclo do Café.

Café da manhã e atividades no Parque Aquático

Cerca de 300 pessoas participaram do café da manhã desta quinta-feira, que reuniu participantes dos grupos de hidroginástica do Parque Aquático Municipal. As atividades no local são destinadas à terceira idade. À tarde e na sexta-feira, outros grupos participação.

A secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela, citou que quase mil alunos da terceira idade estão participando das atividades realizadas no Parque Aquático.

“A importância de encontros como esse é de celebrar a vida, principalmente pós-pandemia. Estar aqui, dançando, brincando é praticar saúde. Estou muito feliz em poder celebrar a vida e o mês das mães”, disse a secretária.

Neto aproveitou para pedir aos participantes que convidem mais pessoas a participar das atividades da Smel (Secretaria Municipal de Esporte e Lazer).

“O Deley vem ressaltando a importância de tirar as pessoas de casa, por conta da depressão. Por isso, hoje quero pedir para que cada um de vocês traga um amigo para participar das nossas ações. Nos ajude a tirar as pessoas de casa, chame seu vizinho, e continuem acreditando na nossa cidade”, disse.

Também presente no encontro, o assessor especial Deley de Oliveira lembrou a importância da retomada dos projetos voltados à terceira idade.

“A doença que mais tem matado no mundo é a depressão. Então vamos fazer um mutirão e trazer aquelas pessoas que já conhecem os projetos ou que nunca participaram para fazer parte das nossas atividades, para que elas saiam das suas casas e da solidão”, ressaltou Deley.

Dona Palmira Luiza de Souza completará 91 anos e é uma das alunas mais antigas do projeto de hidroginástica. Durante o anúncio da viagem, ela foi homenageada, recebendo flores das mãos do prefeito Neto.

“Encontros como esse nos fazem mais feliz e é uma oportunidade de encontrar os amigos e colocar a conversa em dia. Isso muda o nosso astral. Eu adoro”, comemorou dona Palmira.

Quem também renovou o ânimo para o dia a dia foi a Maria das Graças Ferreira, de 67 anos. A moradora do Santo Agostinho contou que a vida dela mudou depois de fazer parte do projeto.

“Estou aqui desde o início do projeto e de lá para cá muita coisa mudou. Além dos benefícios físicos que a hidroginástica me trouxe, também conheci pessoas e fiz novas amizades. Isso tornou minha vida muito melhor e feliz”, garantiu.

O parque

O Parque Aquático Municipal tem 11,3 mil m² e conta com três piscinas, sendo uma para lazer, uma infantil e uma olímpica, vestiários e cantina, além da parte administrativa com secretaria, sala de professores e uma para exames médicos.

Para frequentar o parque como lazer, o morador de Volta Redonda deve ser cadastrado, possuir a carteirinha e estar com o exame médico atualizado. Para quem ainda não for usuário do local, a orientação é fazer o cadastro na secretaria do parque de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h, e das 14h às 17h. É necessária apresentação do Documento de Identidade, CPF e comprovante de residência. Fotos: Cris Oliveira – Secom/PMVR