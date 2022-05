Um policial militar, de folga, informou aos colegas do 10º BPM, na manhã de quarta-feira, por volta das 8 horas, que um suspeito, de 22 anos, já conhecido pela polícia, trajando blusa azul e bermuda jeans, havia recebido uma quantidade de drogas dentro de um ônibus na RJ-145, no sentido Valença, em Barra do Piraí.

Os agentes foram até rodovia e conseguiram interceptar o coletivo e flagraram o suspeito, muito nervoso com a presença da PM, com seis eppendorf (cocaína) dentro de sua cueca. No bolso do suspeito foram encontrados R$30.

O suspeito foi conduzido junto com as drogas e o dinheiro para a Delegacia de Polícia, de Valença, para os procedimentos de praxe.