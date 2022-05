O vereador Paulo Conrado realizou, na última quarta-feira, dia 11, a entrega de moção de aplausos na subprefeitura do Retiro. Aprovada em requerimento verbal de sua autoria, no dia 14 de março do corrente ano, a moção de aplausos aos senhores coronel Jorge Ricardo Silva, coordenador da subprefeitura do Retiro, e Joelso Dias Rodrigues, gerente responsável pelo setor, se justifica pelo excelente trabalho desenvolvido junto à subprefeitura, em especial na atuação pelo convênio com o INSS que tem possibilitado o ingresso do pedido de aposentadoria de muitas pessoas que necessitam de tal serviço.

O vereador esclareceu ainda que a possibilidade de usufruir do benefício da aposentadoria é uma das maiores preocupações dos trabalhadores. Existem muitos aspectos que provocam insegurança em relação a esse benefício, especialmente devido à falta de informação. A subprefeitura do Retiro em parceria com INSS, vem atendendo, informando e possibilitando, aos que se enquadram no estabelecido para o benefício, usufruírem o direito.

Outro aspecto a ser considerado é que a subprefeitura do Retiro vem se destacando quando falamos em atendimento ao público e excelência nos serviços prestados.

“Essa justa homenagem, ao Senhor Jorge e Joelso, é extensiva a toda a equipe de trabalho, que vem desempenhando um papel fundamental na subprefeitura do Retiro, e se faz necessária não somente pelos serviços prestados, mas também pelo atendimento humanizado, sempre com carinho e zelo, oferecido a todos cidadãos atendidos”, disse Conrado.