Uma carreta transportando luvas descartáveis tombou na tarde desta sexta-feira, no km 313, da Rodovia Presidente Dutra, no sentido RJ, em Itatiaia. A carreta saiu da pista e tombou no gramado lateral.

O motorista, de 31 anos, foi socorrido com ferimentos pela equipe de resgate da rodovia.

A carga vinha de Ilhota (SC) para o Rio de Janeiro.

Não houve interdição da pista.