Carro capota e deixa condutor com ferimentos, em Valença

O condutor de um veículo Toyota Corolla (prata) ficou com várias escoriações após perder o controle do veículo e capotar na madrugada desta sexta-feira, por volta das 3h20min, na Estrada do Contorno, no bairro Cambota, em Valença (RJ).

Policiais militares foram acionados e no local do acidente encontrou a vítima com escoriações superficiais. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e conduziu a vítima para o Hospital Escola de Valença.

No veículo estava apenas o condutor. Por isso, os agentes orientaram para que ele fizesse o Brat (Boletim de Registro de Acidente de Trânsito).