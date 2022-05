No próximo domingo, 22, das 14 horas às 18 horas será realizado o 2º Encontro de Colecionadores de Hot Wheels, no Sider Shopping. O evento é realizado em parceria com o Rio Sul Collectors, é gratuito mas quem quiser participar poderá doar um item de higiene ou 1kg de alimento para o SOS Volta Redonda.

No encontro, que acontece

na Praça de Eventos, é possível encontrar raridades, realizar troca de carrinhos e até aproveitar a oportunidade de comprar um novo modelo daqueles mais difíceis de achar. Quem não é colecionador, mas é admirador dos carrinhos, poderá ver de perto os modelos e conhecer mais um pouquinho desse universo automobilístico em miniatura.

A Hot Wheels produz carros desde 1968, tendo bilhões de unidade já fabricadas, com milhares de modelos. A cada novo veículo são os pequenos detalhes que os diferenciam e os tornam únicos, por isso as miniaturas são mais que brinquedos, são itens de colecionador. Uma paixão que une as diferentes gerações.

De acordo com Patrícia Macedo, coordenadora de marketing do Sider Shopping, a ideia é atrair os aficionados por essas relíquias e suas famílias. “Os carrinhos são colecionados por pessoas de todas as idades e o objetivo do evento é fazer com que todos esses apaixonados se encontrem e compartilhem suas experiências e memórias. É um evento para todos.”, garantiu ela.

ENCONTRO DE COLECIONADORES HOT WHEELS

Troca de carrinhos, exposição de raridades, oportunidades

Data: 22/05 (domingo)

Horário: 14h às 18h

Local: Piso S – Praça de Eventos

Evento gratuito

Organização @riosulcollectors