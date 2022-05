Morador de rua tem o corpo incendiado na madrugada, em Barra do Piraí

Um homem, de 43 anos, que vive em situação de rua teve o corpo incendiado na madrugada desta sexta-feira, dia 13, na Rua Lago Valério, no bairro Oficinas Velhas, em Barra do Piraí. O homem estava dormindo em um ponto de ônibus do local quando sofreu a agressão.

Policiais militares estiveram no local, onde a vítima contou que acordou assustada, mas não soube dizer o autor da tentativa de homicídio.

Ele foi levado para a Santa Casa com queimaduras de segundo grau no rosto, tórax e braços. O caso foi registrado na delegacia como tentativa de homicídio.

