PRF flagra maconha e lança-perfume na Dutra, em Resende

Policiais rodoviários federais (PRF) estavam em trabalho de fiscalização quando abordaram um veículo Jeep Renegade S Custom D, com placa de Caucaia (CE), no km 330, da Rodovia Presidente Dutra, em Engenheiro Passos, em Resende.

No veículo estavam o condutor, de 38 anos, e o passageiro, de 21. Durante a abordagem, os agentes perguntaram se havia algo ilícito no veículo. O condutor disse que é usuário de drogas.

Ao ser realizada revista no interior do veículo foram encontrados junto aos pertences do condutor um saco plástico contendo uma quantidade de maconha e um frasco de lança-perfume. O condutor não negou ser o dono e disse que as drogas eram para seu consumo recreativo.

Foi lavrado um TCO em desfavor do indivíduo por porte de droga para consumo próprio, que será remetido ao JECRIM, sendo os as drogas apreendidas para posterior destruição. Os dois foram liberados e seguiram viagem.