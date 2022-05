Partida entre Fluminense e Athletico-PR terá monitoramento do ‘Ônibus da Ordem Pública’, com imagens de áreas próximas e do entorno em tempo real

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), a Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) e o 28º Batalhão de Polícia Militar (BPM) vão agir em conjunto para que o torcedor tenha tranquilidade para assistir à partida válida pelo Campeonato Brasileiro entre o Fluminense e Athletico Paranaense, que será disputada neste sábado (14), às 21h, no Estádio Raulino de Oliveira.

A Rua 558 será interditada a partir da meia noite para garantir a saída de emergência do Estádio da Cidadania, e a liberação está prevista para ocorrer cerca de três horas após o término da partida.

O “Ônibus da Ordem Pública”, que funciona como o Ciosp (Centro Integrado de Operações de Segurança Pública) Móvel, estará presente ao evento. O veículo, dotado de tecnologia de ponta, monitora as imagens de toda a área do evento (interna e externa).

De acordo com o comandante da GMVR, inspetor João Batista dos Reis, os guardas municipais vão trabalhar no controle e fluidez do trânsito, além de inspecionar o estacionamento irregular e os ambulantes ilegais, garantindo a segurança de todos.

“Não estamos medindo esforços para que os grandes eventos sejam bem administrados em Volta Redonda, sempre fazendo ajustes caso sejam necessários. Temos agentes colocados em locais estratégicos e o ‘Ônibus da Ordem Pública’ tem também o objetivo de facilitar a ação das forças de segurança presentes ao evento”, afirmou.

Foto de divulgação – Secom/PMVR.