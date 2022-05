Uma guarnição do GAT (Grupo de Ações Táticas) recebeu informação sobre dois suspeitos, de 24 e 17 anos, que estariam traficando na Avenida Paulo Erley Alves Abranches, no condomínio Minha Casa Minha Vida, no bairro Três Poços, em Volta Redonda.

Ao chegarem ao local, a informação foi comprovada e os agentes fizeram um cerco, abordando os suspeitos. Na revista pessoal foram apreendidos 173 pinos de cocaína, aproximadamente 85g, 27 sacolés de maconha, aproximadamente 20g, 3 rádios transmissores Baofeng e R$80 em espécie.

Os suspeitos e o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Volta Redonda, onde permaneceram presos por tráfico de drogas e associação para o tráfico. O menor ficou apreendido por fato analógo.