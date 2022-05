Casal é flagrado com drogas na Dutra, em Penedo

Um casal foi flagrado com drogas na tarde deste sábado, por volta das 15 horas, no km 311, da Rodovia Presidente Dutra, na rotatória do retorno de Penedo, em Itatiaia.

Os agentes abordaram um veículo Ford Fiesta HA l.5L S, com placa de Resende. A condutora, de 22 anos, e o passageiro, de 20 anos, estavam indo para a Festa do Pinhão, em Visconde de Mauá.

Os policiais rodoviários federais sentiram cheiro de maconha no interior do veículo e o passageiro apresentava nervosismo. Ao ser realizada revista pessoal foi encontrada pequena quantidade de maconha com o jovem e ao ser realizada revista na bagagem do mesmo foram encontradas mais outras duas embalagens contendo maconha

O rapaz alegou que a droga seria para seu consumo próprio. Diante dos fatos, a droga foi apreendida e foi lavrado um TCO em desfavor do jovem de 20 anos. O casal foi liberado para seguir viagem.