Homem é assassinado no Parque Maíra

Um homem de 32 anos foi morto a tiros na madrugada desta sábado (14) em Pinheiral. O homicídio foi na Rua 9 de Novembro, no bairro Parque Maíra.

Segundo a Polícia Militar, ele foi identificado como Taifon de Souza Arruda, o ‘Taifinho’. A PM disse que ele foi atingido por disparos no rosto e chegou a ser socorrido pelo Samu, mas morreu antes de dar entrada no hospital.

Os agentes isolaram a cena do crime e acionaram a perícia da Polícia Civil e o caso foi registrado na delegacia. No momento desta publicação, as circunstâncias do assassinato eram desconhecidas.