Inscrições abertas: Grebal oferece curso gratuito de Escrita Criativa

Interessados devem se inscrever até a próxima sexta-feira, 20 de maio

O Grêmio Barra-mansense de Letras está com inscrições abertas para o curso gratuito de Escrita Criativa. Os interessados devem se inscrever até a próxima sexta-feira, 20 de maio, pelo WhatsApp (24) 99912-1975. As vagas são limitadas e as aulas estão previstas para começar no dia 25 de maio, às 19 horas, na sede do Grebal, na Avenida Argemiro de Paula Coutinho, nº 44, no Centro de Barra Mansa.

Com experiência de 30 anos na dramaturgia, o curso será ministrado pelo presidente do grêmio, Paulo Rangel. Ele explica que o curso terá duração de seis meses e será totalmente prático: “De forma a despertar os sentidos do escritor, através da observação, imaginação e criatividade”.

Público-alvo

Essa capacitação é destinada a todas as pessoas que queiram descobrir as possibilidades de desenvolver a criatividade da escrita. Ao concluir o curso, os participantes receberão certificado comprobatório.

“Muitas pessoas têm vontade de escrever seu livro, e o curso de Escrita Criativa vem para impulsionar esse desejo. Mostrando as possibilidades de se iniciar e concluir seu projeto literário. Mostrando que é possível, sim, escrever sobre qualquer assunto, tendo apenas uma ideia como ponto de partida”, sintetizou Paulo Rangel.

Ação social

Os alunos do curso serão convidados a colaborar com a campanha de ação social desenvolvida pelo Grebal. Com doações mensais de 1kg de ração sem corantes, para gatos, que serão destinadas à ONG Late e Mia, em Barra Mansa.

Experiência na arte de escrever

Trabalhando com teatro há mais de 35 anos, Paulo Rangel vivenciou a dramaturgia pelo menos 30 anos desse período. Desde cedo, ele encontrava dificuldades em conseguir textos de peças teatrais que correspondessem às expectativas. Fosse pelo conteúdo ou número de personagens que não se enquadravam na realidade da época.

Palco sobre Rodas

Assim, Rangel sentiu a necessidade de produzir os próprios textos a serem interpretados ou dirigidos por ele. Foram anos de aperfeiçoamento. “Que vale ressaltar os 16 anos de dedicação a escrever de 10 a 12 peças de teatro por ano, durante o tempo que o Palco sobre Rodas percorria os bairros da cidade de Volta Redonda”, lembrou ele sobre o projeto pioneiro e de grande sucesso da Secretaria Municipal de Cultura. “Foram inúmeras as peças de teatro escritas em diversos temas que abrilhantavam o cenário cultural do Sul Fluminense”.

Premiação

Entre os textos produzidos, alguns foram premiados em um festival de teatro promovido pela Secretaria de Cultura de Barra Mansa, em meados de 1991, como a peça “Corpo Sem Alma”, escrita em parceria com a amiga e escritora Irene Gomes.