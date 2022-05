Policiais militares do 10º BPM prenderam neste sábado, um suspeito de tráfico de drogas, na Rua D, no bairro Varjão, em Piraí. Uma denúncia dava contra de que o suspeito iria desenterrar uma grande quantidade drogas numa área de mata do local. Os agentes foram até a localidade e deram o flagra.

Um suspeito foi flagrado retirando de um balde 19 sacolas plásticas com o entorpecente. Foram apreendidos 1,4 mil pinos de cocaína. O homem foi preso em flagrante. Foto: Polícia Militar