A Polícia Militar do 10º BPM estava em patrulhamento quando deparou com três adolescentes, já conhecidos dos agentes, que demonstraram nervosismo ao avistar a viatura policial, na RJ-145, nas proximidades do bairro Chica Cobra, em Valença.

Os policiais viram quando o menor, de 14 anos, tentou descartar uma bolsa, onde foram encontrados um rádio transmissor e uma base para carregar rádio. Todos foram levados para a Delegacia de Polícia, de Valença, onde um menor de 16 anos e um jovem, de 20 anos, foram ouvidos e liberados. O menor flagrado com a sacola ficou apreendido e vai responder por fato análogo ao tráfico de drogas. Ele foi acompanhado de seu irmão.