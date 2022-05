O condutor de uma caminhonete perdeu o controle do volante, saiu da pista bateu em poste e depois na fachada de uma loja comercial, no bairro Retiro, em Volta Redonda. Ainda não há informação sobre feridos. A Polícia Militar já esta no local do acidente.

Segundo as primeiras informações, a vitima foi socorrida e levada pra o Hospital São João Batista, O acidente ocorreu nas proximidades do Supermercado Floresta (Super Marketing).