Carreta pega fogo na subida da Serra das Araras, em Piraí

Uma carreta pegou fogo no início da noite de sábado, por volta das 18 horas, no km 226, da Rodovia Presidente Dutra, subida da Serra das Araras, sentido São Paulo, em Piraí.

Policiais rodoviários federais (PRF) foram comunicados e acionaram o Corpo de Bombeiros. Ao chegarem ao local, os agentes depararam com a carreta, carregada com caixas de biscoito, sendo consumida pelo fogo.

A pista foi totalmente interditada. Os bombeiros chegaram e conseguiram debelar as chamas. O motorista que não ficou ferido contou que o fogo iniciou no motor. Por volta de 1 hora desta madrugada o trânsito foi desviado para o acostamento e começou a fluir parcialmente.

Por volta das 4h35min, foi liberada uma faixa, pois estava sendo realizado transbordo do que sobrou da carga para depois realizarem a retirada do veículo e desobstrução total da via.