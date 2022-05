Policiais militares apreenderam na manhã deste domingo, depois de denúncias, 123 pinos de cocaína, 73 trouxinhas de maconha, dois celulares e R$ 100, no Morro do Gama, em Barra do Piraí.

Os agentes foram até o local onde estaria um suspeito que tentou fugir, mas foi alcançado. Ele portava uma mochila, onde foram encontrados os entorpecentes.