Droga foi encontrada em um sítio na região metropolitana do Rio

Em ação conjunta com a Polícia Civil, auditores da Receita Federal apreenderam na noite de sexta-feira (13), cerca de 80 quilos de cocaína pura em um sítio no município de Itaguaí, região metropolitana do Rio de Janeiro. Junto com a droga, os policiais apreenderam um equipamento de mergulho, conhecido como sea scooter, um tipo de motor usado para deslocamento de mergulhadores quando no fundo do mar.

De acordo com investigações da Polícia Civil, a cocaína era comprada em países produtores da América Latina e revendida na Europa. O material era transportado no fundo do casco de navios, na tentativa de driblar o controle aduaneiro nos portos do Rio de Janeiro.

O trabalho foi realizado pela Divisão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho da Receita Federal do Brasil na 7ª Região Fiscal, que engloba os estados do Rio e Espírito Santo, e pela Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro.