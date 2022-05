Suspeito de estuprar menina de 6 anos é preso em Angra dos Reis

A Polícia Civil de Angra dos Reis prendeu um homem de 49 anos acusado de estupro de vulnerável. A prisão foi realizada na sexta-feira (13), mas somente neste domingo (15) que foi informada à imprensa. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva pelo crime.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima tinha apenas 6 anos na época. As autoridades informaram que na ocasião do crime o homem foi até a casa da ex-mulher deixar dinheiro e um colchão dos filhos, além de fazer uns reparos na residência.

A Polícia Civil contou que dentro da casa a mulher flagrou o homem em cima da filha, cometendo os abusos. O homem foi transferido ainda neste domingo para a Cadeia Pública de Volta Redonda.