Moções de Aplauso e Louvor foram entregues aos 41 agraciados; deputado classificou a solenidade como um momento de reconhecimento

O deputado federal Delegado Antonio Furtado entregou na última sexta-feira, dia 13, na Câmara Municipal de Volta Redonda, Moções de Aplauso e Louvor a pessoas que desempenham ações voltadas para o âmbito da segurança pública e da proteção, cuidado e defesa dos idosos. Para o parlamentar, a solenidade foi um momento de reconhecimento aos 41 homenageados pelos excelentes serviços prestados.

O prefeito de Volta Redonda, Antônio Francisco Neto, foi um dos agraciados, e em seu discurso, reafirmou o compromisso de proporcionar qualidade de vida aos idosos, através de políticas públicas de assistência e inclusão.

– Nossa gestão carrega a bandeira da valorização e garantia dos direitos das pessoas idosas. Apoiar a “melhor idade” sempre foi uma prioridade e continuará sendo. Fico muito feliz e agradecido pela homenagem, vinda de uma pessoa, que assim como eu, enxerga a importância de cuidar desse público. O deputado Antonio Furtado tem sido um grande parceiro para a nossa cidade. Por isso, deixo aqui meu muito obrigado – frisou.

Ubirajara Vaz, presidente da AAP-VR (Associação dos Aposentados e Pensionistas), também recebeu a homenagem. Há quase 30 anos à frente da instituição, ele segue dedicando seu tempo para que o envelhecimento saudável, físico e mental, seja uma garantia ofertada àqueles que, hoje, precisam de assistência. Em sua fala, Ubirajara destacou o apoio de Furtado aos projetos da AAP-VR.

– O deputado tem sido fundamental, um amigo dos aposentados e pensionistas, apoiando esse público em várias pautas. Só posso agradecer o comprometimento dele com a nossa causa, se mostrando sempre disposto a dialogar, trocar ideias e ajudar no que é necessário, reforçando o trabalho que promovemos – ressaltou.

Recentemente, o parlamentar anunciou que destinou a Volta Redonda uma emenda para a aquisição de 50 computadores. Os projetos voltados para a inclusão digital de idosos devem iniciar as suas atividades ainda no mês de maio, coordenados pela AAP-VR e pela prefeitura, através da SMAC (Secretaria Municipal de Ação Comunitária). A princípio, 500 idosos serão atendidos. No entanto, a expectativa é de que as ações sejam ampliadas e o número dobre, beneficiando 1.000 idosos. Segundo o deputado, o objetivo é capacitar pessoas com 60 anos ou mais para a utilização de novas tecnologias, por meio de oficinas digitais que ensinem a navegar na internet, acessar sites, aplicativos no celular e redes sociais.

A delegada Maria Madalena Tomeli, uma das agraciadas, discursou em nome dos homenageados que prestaram relevantes serviços na área da segurança pública. A policial teve a satisfação de comandar por anos a DEAM (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) de Volta Redonda, em prol da defesa das vítimas de violência, em especial, àquelas com idade mais avançada.

– O deputado Antonio Furtado sempre foi um parceiro no combate à violência, enquanto delegado e, atualmente, como parlamentar. Agradeço pelo reconhecimento e valorização do trabalho desempenhado – disse.

O parlamentar parabenizou todos os homenageados, completando que quando somos altruístas e olhamos com generosidade para o próximo, colaboramos para que o mundo seja um lugar mais bonito e justo para se viver.

– As pessoas aqui presentes se doaram e estenderam a mão a quem precisou de força e apoio para seguir em frente, transformando a vida de outras pessoas para melhor, dedicando tempo, atenção e compartilhando amor. Afinal, pequenos ou grandes gestos, são capazes de gerar mudanças significativas no bem estar da sociedade – concluiu.

Confira os homenageados:

Antônio Francisco Neto; Abílio Ferreira Marques; Alzira Marques; Antonio Cláudio Vianna; Cezar Macedo; Eduardo Prado; Elias Toledo; Felipe de Brito; Gilmar Zonzini; Jader Boechat; Jander Brum; João Silveira; José Pires; Marcelo da Silva; Márcio Lins; Maria Madalena Tomelin; Nadejda Ávila; Ricardo Menezes; Rosa Maria Fonseca; Sandro Gonçalves; Ubirajara Vaz; Wanderley Rebello; Yedda Gaspar; Jane Lopes; João Adolfo; Milton Dantunes; Gleison Ribeiro; Marcelo Morais; Débora de Sá; Roberto Lopes; Otávio Barreiros; Cléber dos Santos; Leandro Lessa; Vinícius Silva; Elzur Ribeiro; Daniel Castro; André de Souza; Marcelo Malheiros; Juliana Domingues; Luiz Jorge Rodrigues; André Luiz de Carvalho.