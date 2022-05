Barra Mansa: carro furtado no Ano Bom é encontrado em Floriano

O Fiat Uno LAT-3H56, furtado na noite de domingo (15), no bairro Ano Bom, em Barra Mansa, foi encontrado na tarde desta segunda-feira (16), próximo ao posto da Polícia Rodoviária Federal do distrito de Floriano, no km 285 da Dutra, na pista sentido São Paulo.

O carro está sem as quatro rodas. Também foram levados o estepe e a bateria do veículo. Flagrado por uma câmera de segurança, o crime ocorreu na Rua da Imprensa, em frente a casa da vítima.

Nas imagens, o ladrão passa ao lado do veículo estacionado, sai de cena, mas retorna e vai em direção ao carro. Ele tenta abrir a porta do passageiro e depois segue para a porta do motorista, entra no carro, e foge com o veículo. No momento desta publicação, o registro de recuperação do veículo estava sendo feito na delegacia.

Não há informações sobre o criminoso, mas as imagens já estão em poder da polícia. (Foto: Arquivo Pessoal)

Informa Cidade