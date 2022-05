Câmera de segurança registra o furto de um carro no bairro Ano Bom

Um veículo Fiat Uno LAT-3H56, ano 1995, que estava em frente à casa do dono, na Rua da Imprensa, foi furtado na noite de domingo, por volta das 19h30min, no bairro Ano Bom, em Barra Mansa.

Imagens mostram o homem tentando entrar pela porta do carona. Logo depois ele entra pela porta do motorista ele foge com o carro. O registro de furto foi feito na Delegacia de Polícia, de Barra Mansa.

Qualquer informação deve ser passada ao 190 da Polícia Militar ou à Guarda Municipal. (Imagens: Arquivo pessoal)