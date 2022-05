Polícia Militar prende jovem por porte de arma em Volta Redonda

Policiais militares prenderam na madrugada desta segunda-feira, um jovem, de 23 anos, por porte ilegal de arma de fogo, no bairro no Santo Agostinho, em Volta Redonda.

Segundo policiais militares, o rapaz estava parado na Rua Amador Bueno, na garupa de uma moto com uma jovem de 18 anos. Durante revista os policiais encontraram com o suspeito uma pistola calibre 9mm com 11 munições intactas.

Segundo os agentes, a moto foi apreendida pela Guarda Municipal porque está com o licenciamento vencido. A dona da moto foi multada porque também não tem habilitação. Ela foi ouvida na delegacia, sendo liberada. (Foto: Polícia Militar)