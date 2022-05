Policiais militares apreendem drogas e armas no bairro Candelária

Agentes do 28º BPM apreenderam na noite de domingo, duas armas calibre 38, 11 munições calibre 38, 28 pinos de cocaína 20 sacolés de maconha e dois rádios de comunicação no conjunto habitacional na Rua São Sebastião de Souza, no bairro Candelária, em Volta Redonda.

Uma informação sobre disparos de arma de fogo levaram os policiais até o local. Os agentes fizeram buscas pelo local, mas ninguém foi encontrado. O material apreendido estava dentro do compartimento destinado a botijões de gás de um dos blocos.

O material foi apreendido e levado para a Delegacia de Polícia, de Volta Redonda. Foto: Polícia Militar