Ação da Secretaria Municipal de Ordem Pública aconteceu no bairro Colônia Santo Antônio após denúncias. Dois veículos foram apreendidos



A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria Municipal de Ordem Pública, realizou na manhã desta segunda-feira, 16, uma fiscalização no bairro Colônia Santo Antônio. O objetivo da ação foi fiscalizar transportes irregulares de passageiros, após denúncias feitas sobre a prática na localidade. Dois veículos foram apreendidos.

O secretário da Pasta, Capitão Daniel Abreu, alertou os usuários de transporte coletivo sobre o risco de utilizarem os carros que fazem as chamadas ‘lotadas’.



"Recebemos alguns relatos de motoristas que param os carros nos pontos de ônibus antes do coletivo passar, chamando os passageiros para pagarem o valor da passagem e seguir no veículo particular. Isso coloca em risco a segurança do próprio usuário do transporte público, pois eles não têm identificação nenhuma de quem está transportando, além de prejudicar o sistema de transporte público da cidade. Neste caso, se acontecer alguma coisa com o passageiro, como um assalto, não temos como identificar o condutor como nos veículos de aplicativo, onde a empresa pode nos passar informações sobre o motorista. Sem qualquer identificação é um risco para quem está utilizando", ressaltou o secretário.

Capitão Daniel Abreu lembrou ainda, que a Coordenadoria de Trânsito e Transporte (Coortran) da Secretaria de Ordem Pública prevê a apreensão do veículo de quem for flagrado transportando passageiros de forma irregular. “A multa para a liberação do automóvel é de cerca de R$1.670, mais a remoção de R$430, 85 e diárias de R$190 no depósito municipal. Se for reincidente o valor da multa é dobrado”, concluiu Daniel Abreu.

Denúncias sobre o transporte irregular de passageiros ou outras ocorrências ligadas à Ordem Pública podem ser feitas à Guarda Municipal, através dos telefones: (24) 3028-9339 ou 3028-9369.