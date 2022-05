Obra acabou com transtornos aos moradores do Jardim Provence

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR) concluiu a obra que trocou uma rede de coleta de esgoto localizada na Rua José Braz Vieira, na entrada do bairro Vale da Colina. A tubulação estava danificada, gerando transtornos aos moradores do Residencial Jardim Provence. O objetivo foi sanar um problema constante de rompimento dessa rede, que acabava levando matéria orgânica para um riacho próximo à via.

De acordo com a Gerência de Manutenção (GMA) do Saae-VR, o trecho antigo da rede foi desativado e foram instalados 80 metros de nova tubulação de 150 mm, além de um novo Poço de Visita (PV). As equipes contaram com apoio de uma retroescavadeira e um caminhão. O gerente de Manutenção, José Marques Rigon, contou que a obra durou 15 dias e a nova tubulação contorna um lote de esquina da via, próximo à guarita de entrada do bairro.

“Tinham duas redes de esgoto que passavam pelo caminho normal delas na rua. Com a erosão do solo, essas redes começaram a ficar aparentes e aéreas. Com chuvas fortes, elas acabaram quebrando. Reparamos algumas vezes, mas era um processo paliativo. Então achamos um caminho alternativo que não passasse ao lado da tubulação da Petrobras, e nem que a nova rede ficasse aérea”, explicou Rigon.

O presidente do Saae-VR, Paulo Cezar de Souza, o PC, ressaltou que a obra foi complexa, principalmente por conta dos dias de chuva que prejudicavam os trabalhos.

“Nosso objetivo foi dar uma solução definitiva para que o esgoto não caísse mais no riacho e, assim, não prejudicasse mais os moradores. Esse é o nosso foco nas intervenções que estamos realizando pela cidade: resolver os problemas, reduzir o número de ocorrências e melhorar a qualidade de vida da população”, garantiu PC.

Fotos de divulgação – Secom/PMVR.