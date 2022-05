Rompimento de tubulação provoca a interdição parcial da Beira-Rio

O reparo em uma rede de abastecimento de água no entroncamento entre a Avenida Jaraguá, no bairro Retiro, e a Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, a Beira-Rio, vai alterar o trânsito nesta quarta-feira (18) no local. A manutenção será feita pelo Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgoto) das 7h às 17h.

O trânsito de veículos será desviado para as avenidas Paulista e Laranjeiras. Já a Avenida Maranhão terá o seu sentido invertido.

A Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana de Volta Redonda (STMU-VR) pede que os motoristas redobrem a atenção no trecho e estejam alertas à sinalização. A Guarda Municipal estará no local orientando os condutores.