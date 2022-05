Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal acionou a Guarda Municipal, que encaminhou idoso suspeito de abusar do animal à delegacia

A prefeitura de Volta Redonda, por meio da Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal, recebeu na manhã desta terça-feira, dia 17, uma denúncia de estupro a uma cadela no bairro Retiro. A coordenadoria, vinculada à Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), acionou a Guarda Municipal, que conseguiu identificar o idoso suspeito de abusar do animal. Ele foi encaminhado à delegacia da Polícia Civil (93ª DP), onde o caso foi registrado.

O idoso foi flagrado por moradores, que filmaram o ato e enviaram ao vereador Renan Cury, que alertou a coordenadora municipal de Proteção e Bem-Estar Animal, Ana Andrade. Além do parlamentar, uma advogada especializada na causa animal também acompanhou a equipe.

O suposto abuso aconteceu atrás de um carro, próximo ao local onde ele foi encontrado pela Guarda Municipal. As imagens foram encaminhadas à Polícia Civil.

Até a tarde desta terça-feira (17), o idoso continuava prestando depoimento na delegacia. A polícia vai abrir um inquérito para investigar o suposto abuso.

Segundo a Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal, a cadela vítima do suposto abuso possui um tutor, mas costuma ficar solta nas ruas do bairro. O animal foi levado para um médico veterinário, que avaliou as condições de saúde dele. A coordenadoria vai seguir acompanhando a situação.