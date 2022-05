Policiais civis de Resende, comandados pelo delegado Ronaldo Aparecido, desencadearam no início da manhã desta terça-feira, uma operação com objetivo de desestruturar a atuação de uma facção criminosa no Sul Fluminense. Denominada “Infra Vermelho”, a ação busca cumprir 12 mandados de prisão e 16 de busca e apreensão em Resende, Barra Mansa e Quatis.

A operação está embasada em quebras de sigilo eletrônicos e dados de aparelhos celulares. Um dos mandados foi expedido para a casa de uma advogada de Resende. Ela conseguiu libertar da prisão um criminoso condenado e sem direito de recorrer em liberdade.

Ainda segundo Ronaldo, Disse o delegado, que o condenado foi solto mesmo com prisões preventivas em vigor. “Inexplicavelmente, ele saiu pela porta da frente do sistema prisional do estado, sendo solto ilegalmente em dezembro do ano passado”, afirma o delegado, acrescentando que os fatos ainda não estão explicados e seguem sendo apurados.