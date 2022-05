PRF apreende veículo clone na Dutra, em Floriano

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou no final da manhã desta terça-feira, dia 17, um veículo I/Hyundai AZERA 3.3 V6, com placa do Rio de Janeiro, no km 287, da Rodovia Presidente Dutra, no distrito de Floriano, em Barra Mansa.

Durante a abordagem foi verificado que o CRLV (Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo) apresentado pelo condutor, em nome de uma empresa locadora de veículos, apresentava sinais de inautenticidade, sendo realizada inspeção veicular minuciosa.

Foi constatada a adulteração de alguns itens identificatórios, constatando tratar-se de um clone, sendo o original (abordado pela PRF) de mesmos marca/cor/modelo, emplacado no Rio de Janeiro em nome de uma mulher, não havendo qualquer registro de roubo/furto.

Após levantamentos, descobriu-se que a proprietária do veículo original é sócia da locadora do veículo que foi clonado, e em consulta aos sistemas foi verificado que o último licenciamento do veículo é do ano de 2011. Também havia restrição judicial de circulação para o referido automóvel, sendo estes os motivos da adulteração (clonagem), pois desta forma, a proprietária colocaria os dois veículos (original e clone) em circulação para prestarem serviço sem “problemas”.

O condutor informou que é funcionário da empresa locadora e que estaria indo a São Paulo buscar passageiro. Diante dos fatos, o condutor foi detido e a ocorrência apresentada na Delegacia da Polícia Federal (PF) de Volta Redonda por adulteração de sinal identificador de veículo automotor e uso de documento falso, já que o CRLV apresentava indícios de falsificação.