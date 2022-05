Educadores elogiaram apoio oferecido pela Patrulha Escolar às instituições educacionais

Nessa segunda-feira (16), o secretário municipal de Ordem Pública de Volta Redonda, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, participou de uma reunião no Colégio Manoel Marinho, na Vila Santa Cecília, com alguns diretores de escolas estaduais. O encontro serviu para ouvir os anseios do grupo de docentes sobre o reforço na segurança das unidades educacionais. De acordo com os diretores, os alunos da faixa etária atendida por essas escolas estão mais agitados do que há dois anos, uma das piores fases da pandemia.

A Patrulha Escolar, formada pelos guardas municipais Carolina e de Souza, foi bastante elogiada pelo apoio que tem oferecido às instituições de ensino, mas os diretores afirmaram que é necessário ter mais presença das forças de segurança nas portas das escolas.

De acordo com os educadores, foi percebido que os alunos voltaram com mais dificuldade de interagir, tanto com os colegas quanto com todo o corpo docente da escola, além de algumas exceções apresentarem questões mais contundentes.

“É muito importante essa reunião, pois permite nos reinventarmos, através da otimização dos recursos. Num primeiro momento vamos reforçar as rondas escolares com a Unidade de Guarda Comunitária (UGC), aumentando a sensação de segurança, mas precisamos de soluções mais amplas”, afirmou o secretário Luiz Henrique, acrescentando:

“Vamos propor uma grande reunião para discutir esse assunto com as participações da Semop (Secretaria Municipal de Ordem Pública), Polícia Civil, Polícia Militar, Conselho Tutelar e Conselho Comunitário de Segurança, além da direção de todas as unidades escolares de Volta Redonda e encontrar as soluções que sejam harmônicas para todos”, frisou.

Fotos cedidas pela Semop. Secom/PMVR.