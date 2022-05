Servidores da CMVR conhecem o Projeto da UNIMED

A Câmara Municipal de Volta Redonda recebeu nessa manhã de sexta- feira (13 de maio), o Encontro+ Saúde nas empresas pela UNIMED, desenvolvido para atuar com os trabalhadores visando minimizar o adoecimento, melhorar a qualidade de vida e fortalecer as relações interpessoais no local de trabalho oferecendo aos trabalhadores orientações, informações, ações e atividades que promovam a saúde, a melhor qualidade de vida e a prevenção de doenças.

O Encontro aconteceu no Salão Nobre- nas dependências da Casa Legislativa, contou com a participação dos servidores, em três horários- 09, 10 e 11 horas. De acordo com os servidores, foram momentos de muito esclarecimentos e informações precisas.