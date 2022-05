Um acidente envolveu um Palio e uma motocicleta, por volta das 6h35min, desta quarta-feira, na entrada do bairro Ilha Parque, nas proximidades do Supermercados Bramil, no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e atendeu a vítima que foi levada para o Hospital São João Batista. O trânsito ficou com retenção. Foto: Ednésio