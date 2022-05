Caminhão tomba na Dutra, em Barra Mansa

Um caminhão transportando uma carga de laranjas tombou, na manhã desta quarta-feira (18), na pista sentido Rio da Via Dutra, em Barra Mansa. O acidente foi no trecho próximo ao acesso ao bairro Moinho de vento.

O motorista do caminhão, que se identificou apenas como José Maria, não se feriu.

Ele viajava de Araras (SP) para a cidade do Rio de Janeiro, perdendo o controle ao fazer uma curva.

O acidente não chega a interferir no tráfego, porque o caminhão tombou fora das pistas de rodagem, no terreno ao lado do acostamento. (Foto: Carlos Caldeira)