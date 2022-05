Criminoso utilizou querosene e um isqueiro

Vítima tinha esquizofrenia e chegou ao hospital com corpo em chamas. Estado de saúde é gravíssimo.

Agentes da delegacia de Barra do Piraí, no final da tarde desta quarta-feira, dia 18, cumpriram mandado de prisão contra um homem, de 39 anos, pelo crime de tentativa de homicídio triplamente qualificada.

O criminoso possui um depósito de materiais recicláveis no município de Barra do Piraí. Recentemente a vítima entrou no local e procurou algum objeto de valor. A vítima possui problemas mentais e pouco discernimento sobre as coisas.

Na madrugada da última sexta-feira o criminoso foi a um local onde a vítima passava a noite e a encharcou com querosene e acendeu um isqueiro.

A vítima se desesperou com o corpo em chamas e ainda conseguiu se arrastar até o hospital. O criminoso fugiu. A vítima chegou em estado de choque ao hospital e não teve condições de detalhar o ocorrido.

Inicialmente as informações que chegaram à delegacia apontavam que o crime havia sido cometido em um ponto de ônibus, contudo uma equipe da perícia esteve no local e não encontrou nenhum vestígio de tentativa de homicídio.

A partir daí novas diligências foram efetuadas e se descobriu o real local do crime, que também possibilitou a identificação do autor. Diante de todos esses elementos o criminoso confessou o crime e se disse arrependido. Foi um crime bárbaro que chocou a cidade e agora o autor esta sujeito a uma pena de até 30 anos de prisão e será julgado pelo Tribunal do Júri de Barra do Piraí.