Policiais militares apreenderam nesta quarta-feira, duas pistolas, em uma casa na Rua 21, no distrito da Califórnia, em Barra do Piraí.

Uma informação sobre os suspeitos, levou os agentes até o local onde tiveram a entrada autorizada. Uma das armas está equipada com “kit rajada”, um acessório que aumenta o poder de fogo, com maior quantidade de disparos. O registro foi feito na Delegacia de Polícia, de Barra do Piraí. Polícia Militar