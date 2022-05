PRF realiza ações educativas em Piraí e Volta Redonda

Policiais rodoviários federais do GFT (Grupo de Fiscalização de Trânsito e Transporte) da 7° Delegacia sediado em Resende (RJ), realizaram na terça-feira, duas ações educativas de trânsito nas cidades de Piraí (RJ( e Volta Redonda (RJ).

A ação em Piraí ocorreu no período da manhã e teve como foco principal os caminhoneiros e foi realizada na altura do km 237 da BR-116 (Rodovia Lúcio Meira), no pátio da Ambev. O objetivo é alertar os motoristas quantos aos principais riscos no trânsito, especialmente os relacionados a utilização de qualquer substância psicoativa na direção de veículos, tais como bebidas alcoólicas, anfetaminas (popularmente conhecidos como rebites ) e outras drogas ilícitas como maconha e cocaína.

O uso de qualquer substância psicoativa na direção de veículo automotor gera grave risco de acidentes, pois essas substâncias agem de diferentes formas no sistema nervoso central, comprometendo a capacidade de dirigir, podendo trazer alterações na capacidade psicomotora, sonolência, alteração nos reflexos e na visão, alucinações entre outras.

Além do grave risco de acidentes, esse tipo de conduta é infração prevista no CTB (Código de Trânsito Brasileiro) com multa de quase R$ 3.000,00 e suspensão do direito de dirigir, o motorista pode ainda responder criminalmente pelo porte de entorpecentes ou por um dos crimes de trânsito previstos nos artigos 302, 303 ou 306 do CTB, conforme cada caso.

Os motoristas também foram orientados quanto ao tempo de direção e descanso (lei do descanso). Durante a ação foram apresentados vídeos institucionais com os temas abordados, bem como realizadas pequenas palestras com os motoristas que também tiveram oportunidade de falar sobre suas experiências e tirar dúvidas com os policiais.

Promover o aumento da segurança viária através da educação, da informação e da reflexão, levando as pessoas à conscientização sobre os riscos no trânsito e as graves consequências geradas em decorrência dos acidentes e um dos pilares da Polícia Rodoviária Federal.

Buscando dessa forma a redução do número de mortes no trânsito, através da mudança comportamental para a humanização do trânsito, com vistas à prevenção, redução de acidentes e promoção da cidadania. Foram alcançados com a, palestra cerca de 100 caminhoneiros.

Já no período da tarde a ação em Volta Redonda ocorreu na CSN sendo realizadas palestras para funcionários da própria empresa e terceirizados com foco em direção defensiva, também foram alcançadas 100 pessoas durante essa ação.

Ao todo 200 pessoas participaram das palestras educativas realizadas em Piraí e Volta Redonda.