Evento conta com capacitações, oficinas e homenagens destacando a importância dos profissionais no processo de melhora dos pacientes

O Hospital São João Batista (HSJB) está promovendo uma série de ações em comemoração à semana da enfermagem. As atividades tiveram início na terça-feira (17) e seguem até esta sexta (20). O evento reúne as equipes de enfermeiros e técnicos de enfermagem em uma programação que conta com capacitações, oficinas, homenagens e ações de cuidado.

De acordo com a gerente geral de enfermagem do HSJB, Glauciléia Rodrigues, as atividades promovem a troca de experiência entre os profissionais, que integram a unidade.

“O evento também é para destacar a importância desses profissionais de saúde no processo de melhora dos pacientes. Durante as homenagens, estamos divulgando depoimentos de ex-pacientes que se recuperaram graças ao tratamento que receberam na unidade”, disse.

Glauciléia também ressaltou que a atual administração do HSJB está promovendo condições necessárias para que os profissionais da enfermagem possam desempenhar seu papel, que é cuidar e servir à população.

Em paralelo as comemorações, o Hospital Municipal Dr. Nelson dos Santos Gonçalves também está com uma programação direcionada aos enfermeiros. As ações iniciadas em 12 de maio – Dia Internacional do Enfermeiro – encerram nesta sexta. Nesta quinta-feira, dia 19, os profissionais da unidade estão inseridos em uma atividade de autocuidado.

Já no período da tarde, a equipe do Banco de Tecido Ocular Humano do Hospital São João Batista (HSJB) com apresentação da enfermeira Michele Antoniol – coordenadora do banco. Fotos: Cris Oliveira- Secom/PMVR