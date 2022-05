Policiais militares foram acionados pela segurança do Supermercado Bramil, nesta quinta-feira, por volta das 17h40min para verificar o furto de mercadorias no estabelecimento comercial localizado na Praça Dr. Paulo de Frontin, no Centro ode Valença.

Os policiais chegaram ao mercado e conversaram o gerente que informou que três pessoas, dois homens, de 53 e 26, e uma mulher de 57 anos, foram flagrados com produtos de furto no supermercado.

Os três suspeitos foram levados para a Delegacia de Polícia de Valença. Foram recuperados uma ração Pedigree (R$26,99), dois panos de copa felpudo (R$29,86), uma guia para cachorros (R$14,00), 0,330 quilos de presunto Seara (R$8,55), 0,332 Quilos de queijo mussarela (R$15,90) e 0,302 quilos de queijo prato (R$13,56).

Segundo a segurança, o sistema de monitoramento interno foi importante para ver que a mulher teria guardado vários produtos em suas bolsas e saído do estabelecimento, onde foi interceptada por seguranças.