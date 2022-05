PRF recupera veículo roubado na BR-393, em Barra do Piraí

Policiais rodoviários federais (PRF) recuperaram nesta quinta-feira, por volta das 13 horas, um veículo VW Gol (branco) no km 275, da Rodovia BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), em Barra do Piraí (RJ). O veículo abordado tinha a placa de Belo Horizonte (MG). Durante a fiscalização a equipe percebeu sinais de adulteração e intensificou a verificação, quando constatou que o mesmo era um clone de outro veículo de mesmas características com ocorrência de roubo em 04 de outubro de 2021, em Volta Redonda.

Ao ser indagado, o condutor de 39 anos informou que o carro pertence a empresa em que trabalha, que desconhecia o fato e nada mais tinha a declarar. Diante dos fatos, o condutor foi encaminhamos ileso e o veículo para a 88º Delegacia de Polícia, de Barra do Piraí para registro da ocorrência e demais procedimentos.