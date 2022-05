TV furtada de paróquia é recuperada, em Resende

Policiais militares recuperaram nesta quinta-feira uma televisão, uma raquete, barco elétrico de brinquedo, raquete e potes de bolas de tênis furtados de igrejas, no bairro Santo Amaro, em Resende.

Câmeras de segurança flagraram o suspeito carregando a TV e vários itens da igreja. Policiais militares foram até a casa do suspeito, mas ele não se encontrava. O homem está sendo procurado.

Segundo a Polícia Militar, a TV recuperada não é a mesma furtada do estabelecimento comercial. Na verdade, ela pertencia a uma paróquia localizada na Rua do Rosário, no Centro. A igreja foi furtada no dia 25 de abril.

Os produtos de furto foram levados para Delegacia de Polícia, para os procedimentos de praxe.