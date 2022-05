UniFOA certifica primeira turma de Formação Executiva In Company

O UniFOA entregou os certificados à primeira turma do curso de Gestão e Liderança em Ambientes Competitivos da Formação Executiva In Company na última sexta-feira, dia 13. Promovida pelo Programa de Especialização (PROESP) da Instituição, a capacitação foi destinada a gestores da Fast Broker, empresa localizada em Volta Redonda, responsável pela venda, logística e distribuição dos produtos da Nestlé no Sul Fluminense

O curso teve duração de três meses e meio, com carga de 40 horas e encontros semanais. A formação seguiu um cronograma adequado à rotina da empresa, quanto a dias e horários, em cumprimento à proposta de ser personalizado e não engessado.

Relacionamento do UniFOA com as empresas

Responsável pelo processo de negociação entre a Fast Broker e o UniFOA, o professor Lizandro Zerbone declarou sua satisfação com o resultado e participação dos gestores responsáveis pelas equipes de venda da empresa. Ele reforçou a importância do relacionamento e contribuição mútua entre a Instituição e as empresas.

“Não existe empresa sem a academia e nem a academia sem empresa. O UniFOA já tem sua marca consolidada em toda região e proporcionar às empresas uma qualificação profissional é fundamental e beneficia a todos. Somos uma usina do saber. Então, conseguimos contribuir para o desenvolvimento socioeconômico a partir de uma formação de qualidade”, evidenciou Lizandro, que ficou à frente do curso.

Superação da expectativa

Gerente Comercial da Fast Broker, Matheus da Gama Fagundes, aprovou a experiência com o curso de Gestão e Liderança em Ambientes Corporativos da Formação Executiva In Company com muita satisfação.

“O curso me surpreendeu bastante. O que o Lizandro me vendeu realmente foi entregue, superando bem as expectativas. Desde a qualidade das aulas, do conteúdo, dos professores… Confesso que fui surpreendido. Esperava que fosse bom, mas não que fosse tão bom”, avaliou o gerente.

Matheus afirmou ainda que a Fast Broker está de portas abertas para novas parcerias, como a possibilidade de visitas técnicas a estudantes do UniFOA. E contou também sobre seu laço afetivo com a FOA/UniFOA, pois seu avô, João Pessoa Fagundes, foi um dos responsáveis pela existência da Instituição.

Comprovação do resultado

Ainda segundo Matheus, já foi possível perceber o resultado da capacitação, pois o retorno da equipe foi muito positivo, devido à valorização da empresa que impulsionou a motivação. “O que paga o valor financeiro do curso é, no final de tudo, ver a satisfação, que deu certo e está sendo implementado. Então, realmente foi fantástico o resultado”, salientou.

Essa avaliação também foi confirmada pelo supervisor de Vendas KA, Fabiano Felipe, que considerou “uma experiência muito boa. Nós conseguimos captar muito bem os temas abordados. Os professores são muito bem capacitados nos temas”, elogiou.

Formação Executiva In Company

Formação Executiva In Company é um dos produtos do UniFOA voltado a empresas. O Centro Universitário tem o compromisso em estar sempre próximo às demandas do mercado e da sociedade, contribuindo para o desenvolvimento de região Sul Fluminense e promovendo a empregabilidade de alunos e egressos. Afinal, empresas são resultados de pessoas e, por isso, é tão importante investir na formação de um time de sucesso. Com conteúdo focado, otimização do tempo, aumento da motivação e redução de custos.

“Mais uma vez, o UniFOA se destaca como pioneira nesse projeto de Formação Executiva In Company desenvolvido pelo PROESP. O encerramento dessa primeira fase foi transformadora para todos os envolvidos. Semente que já frutificou”, avaliou Rhanica Coutinho, coordenadora do Programa.

Por meio de uma equipe atualizada e com competências bem desenvolvidas que as companhias são capazes de implementar processos inovadores, fidelizar os clientes atuais e conquistar novos com mais facilidade, além de explorar outros mercados com mais propriedade. Para saber mais e falar com um consultor, acesse o site aqui