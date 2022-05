Unidade de ensino recebeu visita do maestro Daniel Bordignon, coordenador de projetos em Mogi das Cruzes/SP, e da equipe da Secretaria de Educação de Mendes/RJ



A Escola Vocacionada à Música João Batista Barros (Ciep-485), no bairro Bom Pastor, está ganhando notoriedade no país. Nesta quinta-feira, dia 19, a unidade recebeu a visita do maestro Daniel Bordignon, coordenador de dois projetos ligados à música em Mogi das Cruzes/SP, e da equipe da Secretaria de Educação de Mendes/RJ, que vieram a Barra Mansa conhecer o trabalho desenvolvido com os alunos da rede pública.

A secretária de Educação de Mendes, Maria Paula da Silva Vale, elogiou a gestão do ensino e disse que a visita tem como objetivo levar o modelo para ser desenvolvido em seu município. “Nós acreditamos que nós temos que aprender uns com os outros e através disso, aprender na coletividade. Estamos sempre conectando pessoas, então, nosso objetivo aqui era conhecer melhor o projeto que já havia sido nos apresentado pelo secretário de Educação de Barra Mansa, Marcus Barros. Mendes está iniciando neste caminho, então viemos buscar novos conhecimentos. Mais cedo estivemos em Mogi das Cruzes, em São Paulo, e agora estamos aqui em Barra Mansa buscando referência para construir um trabalho como esse”, disse.

O encontro desta quinta-feira, além de apresentar o modelo pedagógico, serviu como forma de trocar experiências. Um dos visitantes foi o maestro Daniel Bordignon, coordenador dos projetos ‘Pequenos Músicos… Primeiros Acordes na Escola’ e ‘Pra Ver a Banda Passar’, em Mogi das Cruzes.

“Barra Mansa é um exemplo a ser seguido e que tem que se fazer realidade em todo o país. Mogi respira o ensino de Música, são 32 mil alunos que são atendidos pela musicalização infantil e quase cinco mil estudantes com ensino sinfônico, mas ainda não temos a estrutura de uma vocacionada como aqui. Se implantarmos o ensino como este, tenho certeza que será um sucesso. Estou saindo daqui maravilhado e cheio de vontade de chegar em Mogi e tentar uma proposta para o estado de São Paulo, para que uma das escolas se torne vocacionada, assim como temos agora uma cívico-militar”, disse o maestro.

Em funcionamento há cerca de quatro meses, essa não é a primeira vez que a escola recebe visitas para conhecer o projeto pedagógico e, segundo uma das diretoras da unidade, Saionara Maciel, essa é uma forma de reconhecimento.

“Nós estamos construindo o trabalho, não existe um modelo ou referencial a ser seguido. Nós, que fazemos a parceria do Município, Estado e o Música nas Escolas, temos estudado e discutido muito o projeto, para que avancemos cada dia mais e da melhor forma. Essas visitas nos mostram que estamos no caminho certo, é um feedback muito positivo”, destacou.

Desenvolvimento dos estudantes

Além de conhecer o projeto, o maestro aproveitou a oportunidade para reger duas turmas da unidade e o diretor artístico da Escola Vocacionada, Giliade Lima, destacou a importância da visita de pessoas como o maestro para o desenvolvimento dos estudantes.

“O Daniel Bordignon é um maestro com vasta experiência e tê-lo aqui é muito gratificante para a troca de experiências, além de ser uma forma de sabermos que o nosso ensino está se tornando uma referência em nível de Brasil. Para nós e para os alunos essas visitas são incríveis”, disse. Fotos: Chico de Assis